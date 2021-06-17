Samsung вернется к пластику в своих флагманах

Смартфоны Samsung будут выходить преимущественно в пластиковом корпусе. Об этом сообщает известный Twitter-инсайдер под ником Tron.

По информации знакомых с планами корпорации источников, в 2022 году Samsung намерена оснастить практически все флагманские смартфоны пластиковыми панелями. Ранее премиальные гаджеты компании получали исключительно стеклянные корпусы. Единственным девайсом, который выйдет с корпусом из стекла, окажется топовый Galaxy S22 Ultra.

В компании считают, что усиленный поликарбонат будет предпочтительнее и для производителя, и для потребителей. Данный материал более эластичный и прочный, чем стекло, также возвращение к пластику позволит снизить себестоимость телефонов. Это позволит снизить и финальную цену на базовые флагманские устройства — Galaxy S22 и S22+.

При этом топ-менеджеры Samsung еще не решили перейти на пластик окончательно, так как данный материал не устраивает большое количество пользователей, привыкших видеть в дорогих смартфонах стекло. Релиз премиальных гаджетов серии Galaxy S22 должен состояться в начале 2022 года.

Если слухи верны, то будущий Galaxy S22 окажется не первым флагманом корейской корпорации, который получит пластиковый корпус. В начале 2021 года Samsung представила Galaxy S21, который был оснащен корпусом из поликарбоната. Стоимость устройства в России — 75 тысяч рублей.