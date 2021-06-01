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Samsung признала проблему камеры своих смартфонов

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Фото: Unsplash

Samsung пообещала исправить критическую проблему камеры своих флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание SamMobile.

Представитель корейской компании ответил пользователям официального форума Samsung, что в корпорации знают о проблеме и пытаются ее исправить. Неполадки связаны с работой приложения камеры аппаратов актуальной серии Galaxy S21. В некоторых случаях приложение может сильно тормозить — как правило, баги возникают при увеличении изображения и портретного режима.

Samsung ответила на претензии пользователей, что признает проблему и обещает ее исправить. В компании анонсировали выпуск набора исправлений вместе с патчем безопасности, который запланирован на июнь. График получения обновлений будет зависеть от конкретного региона.

Согласно записанному журналистами ролику, встроенное приложение камеры начинает зависать и притормаживать при использовании увеличения. Приблизительное количество устройств, на которых обнаружена проблема, не сообщается. Однако на неполадки жалуются владельцы всех флагманских девайсов Samsung — Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra.

В апреле 2020 года пользователи флагманов Samsung Galaxy S20 сообщили о зеленоватом свечении дисплея устройств. Тогда в компании пообещали, что исправят проблему в ближайшем обновлении.

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