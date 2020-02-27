Samsung признала проблемы с камерой Galaxy S20

Samsung пообещала исправить проблемы с камерами новых флагманов. Об этом со ссылкой на заявление компании сообщает The Verge.

Корейская компания признала проблемы с камерами смартфона Galaxy S20 Ultra, пообещав в ближайшее время выпустить специальное обновление. «Galaxy S20 имеет новаторскую систему камер. Мы постоянно работаем над тем, чтобы оптимизировать производительность и предоставить пользователям лучший опыт», — говорится в заявлении Samsung.

Компания не уточнила, о каких именно проблемах идет речь. Редакция The Verge заявила, что в обзоре устройства столкнулась с проблемами, связанными с ошибочной фокусировкой и излишним сглаживанием кожи лица. Издание отметило, что выпустит обзор Galaxy S20 Ultra в ближайшее время, и подчеркнуло, что о похожих недостатках заявил коллеги с сайтов PC Mag и Input.

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Ранее журналисты SamMobile нашли главную, по их мнению, проблему камеры флагманской линейки Samsung Galaxy S20. Издание отметило, что съемка 8К-видео ограничена пятью минутами, а минута записанного материала занимает около 600 мегабайт в памяти смартфона.

Смартфоны линейки Galaxy S20 были представлены 11 февраля. Все устройства серии вышли с флагманскими процессорами Snapdragon 865 и Exynos 990, дисплеями Dynamic AMOLED и поддержкой 5G. Топовая модель линейки, Galaxy S20 Ultra, получила камеру с четырьмя сенсорами, основной из которых имеет разрешение 108 мегапикселей. Оцененный в 100 тысяч рублей аппарат поддерживает стократный зум.

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