Названы нежелательные к покупке смартфоны

Многие Android-смартфоны и iPhone считаются нежелательными к покупке из-за истечения срока поддержки. Об этом сообщается в новом исследовании на сайте Роскачества.

Специалисты совместно с представителями компании Which? проанализировали перечень устройств. Приобретая в салоне или с рук телефон, нужно знать, как долго производитель будет поддерживать аппарат обновлениями. «Телефон, который не обновляется, обречен накапливать уязвимости, и этим может воспользоваться злоумышленник», — объяснили эксперты. Как правило, Android-смартфоны получают обновления в течение двух лет после анонса, iPhone — до пяти лет.

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В список смартфонов, у которых относительно скоро истечет срок поддержки, попали популярные девайсы Apple и Samsung. Например, поддержка iPhone X закончится примерно через 15 месяцев, iPhone 6s и 7 — менее чем через год, iPhone Xs будет востребован еще 2-3 года, представленный в 2020 году iPhone SE — 3-4 года. Также аппаратом с заканчивающимся сроком поддержки был назван iPhone 8.

Среди гаджетов от Samsung специалисты выделили популярные Galaxy S8 и S9, поддержка которых закончится менее чем через год. Более новые Galaxy S10 и S10e будут получать апдейты еще 21 месяц.

Таким образом, авторы исследования рекомендовали перед покупкой устройства проверять в интернете, когда закончится срок поддержки гаджета. «Формула проста: к году выпуска модели прибавляйте время поддержки (в среднем это три года) — и получите год окончания жизненного цикла устройства», — подытожили эксперты.

Ранее специалисты Роскачества назвали лучшие, по мнению организации, телевизоры. Топ-5 лучших аппаратов возглавил телевизор LG OLED55BX6LB, который был отмечен за качественную матрицу, экран со сбалансированными и натуральными цветами, неплохую акустическую систему.