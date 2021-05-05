Россиянам дали советы на случай попадания воды в смартфон

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко объяснил, что делать в том случае, если в телефон попала вода или другая жидкость, сообщает «Прайм».

По словам эксперта, самое важное — действовать быстро, от этого зависит, удастся ли спасти гаджет. Прежде всего нужно достать пострадавшее устройство из воды, вытащить аккумулятор, если это возможно, SIM-карту и карту памяти.

Материалы по теме Новый сезон На что способны наушники с активным шумоподавлением по разумной цене? Обзор Huawei FreeBuds 4i Дороже денег На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей

«Затем следует удалить видимые следы воды сухой тряпкой. Главное — не включать телефон после совершенных действий», —предупредил Кузьменко. Он порекомендовал как можно скорее обратиться в службу ремонта, чтобы специалисты убрали воду, невидимую глазу, поскольку иначе продолжится процесс коррозии, и телефон испортится.

Эксперт посоветовал не доверять народным методам, таким как сушка на батарее или при помощи фена, или помещение аппарата в рис.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил о смертельной опасности, возможной при покупке неоригинальных зарядок и других аксессуаров для смартфонов. Он подчеркнул, что неоригинальные зарядки могут воспламениться при использовании и испортить аккумулятор либо весь гаджет.