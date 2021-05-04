Врач рассказал о влиянии смартфонов на сон

Врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал о влиянии смартфонов на сон в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, не стоит использовать гаджеты за час–два до сна, так как это возбуждает нервную систему. «Гаджеты с собой в постель брать не следует. Все посторонние дела — просмотр телевизора, даже чтение с листа — все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», — отметил специалист.

Новиков добавил, что, просыпаясь ночью, не стоит брать телефон и проверять время, так как это тоже возбуждает нервную систему, а яркий свет от экрана разрушает мелатонин.

Специалист посоветовал отказаться от умных гаджетов, которые якобы определяют фазы сна, поскольку их достоверность еще не доказана, а на практике «приборы демонстрируют противоречивые результаты, не совпадающими с реальной картиной».

Ранее врач-диетолог Людмила Бабич назвала легкий способ побороть бессонницу. Прежде всего, специалист не рекомендует ужинать после шести вечера. По ее словам, для вечерней трапезы стоит выбирать низкокалорийные полезные продукты, даже если у человека нет проблем со сном. Эксперт напомнила, что некоторые продукты мешают полноценно выспаться, поскольку, помимо прочего, возбуждают нервную систему и бодрят.