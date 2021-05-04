Эксперт предупредил о смертельной опасности смартфона

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предупредил в разговоре с URA.RU о смертельной опасности, возможной при покупке неоригинальных зарядок и других аксессуаров для смартфонов.

По его словам, неоригинальные зарядки могут воспламениться при использовании. Так, купленная у незнакомого продавца зарядка может оказаться поддельной, что может привести не просто к выходу аккумулятора из строя и износу его, но и к воспламенению устройства, поломке. «Это не пустые слова, ежегодно это происходит, а в России ежегодно несколько человек от этого умирают», — предупредил специалист.

Кроме того, опасность представляет использование смартфона в ванне с водой, когда он находится на подзарядке, подчеркнул аналитик.

Также опасность может грозить, если пользователь решит разобрать свой смартфон. «Если вы все-таки разбираете устройство, не протыкайте и ни в коем случае не задевайте аккумулятор, потому что если вы нарушите его оболочку, он может воспламениться», — сказал Муртазин. Опасными для здоровья также могут быть дешевые аксессуары для смартфона, такие как наушники или чехлы, поскольку они могут вызвать аллергические реакции или ожоги кожных покровов.

При этом управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман подчеркнул, что сам по себе смартфон не может быть опасным, однако если это происходит, может быть виноват сам пользователь. Он отметил, что в случае поломки смартфон необходимо отнести к специалистам, а не пытаться починить устройство самостоятельно.

Ранее партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов заявил, что к взрыву может привести контакт с водой, удар или длительная зарядка. По его словам, чаще всего взрываются смартфоны компании Samsung, которая даже вынуждена была на волне паники отозвать все телефоны Galaxy Note 7 из продажи. Также известны случаи, когда в руках у пользователей взрывалась продукция Apple.