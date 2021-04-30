Раскрыты способы защитить смартфон при ремонте

Перед ремонтом смартфона необходимо сделать резервную копию данных и извлечь сим-карту. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» заявил ведущий эксперт АНО «Диалог» Тимофей Ви.

Специалист напомнил, что перед непосредственной сдачей устройства в ремонт необходимо найти подходящего мастера — поспрашивать у знакомых или почитать отзывы в интернете. Руководствуясь этим способом, можно минимизировать риск нарваться на мошенника. Перед тем как отдавать поврежденный девайс мастеру, необходимо извлечь из устройства сим-карту: «Как правило, большинство банковских операций совершается с подтверждением через код, который направляется SMS-сообщением».

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Тимофей Ви рекомендовал регулярно делать резервную копию данных своего смартфона. Эту опцию поддерживает большинство телефонов на рынке, создание резервных копий происходит автоматически при установке смартфона на зарядку. В самом сервисном центре не стоит раскрывать мастеру пароли от телефона — лучше попросить его удалить все данные с аппарата. «После возвращения гаджета в ваши руки всю информацию можно будет восстановить», — заявил Ви.

Также перед передачей телефона специалистам рекомендуется переписать IMEI-код девайса — у каждого смартфона он уникальный. Таким образом будет исключена угроза замены гаджета на другой. Обязательно нужно требовать от сервисного центра расписку или договор о том, что сотрудникам компании был передан определенный девайс.

«Если по каким-то причинам вы отдавали гаджет в ремонт без пароля или назвали его мастеру, после возвращения телефона необходимо сменить все пароли доступа на устройстве, в том числе в каждое приложение, особенно это касается банковских», — подытожил эксперт.

В январе стало известно, что Apple добавила в iOS механизмы, препятствующие кустарному ремонту iPhone. В случае неофициальной замены камеры операционная система пришлет соответствующее уведомление, которое будет отображаться в настройках гаджета в течение 15 дней после замены.