Мастер по ремонту телефонов раскрыл жене клиента глаза на измены мужа

Американец, ремонтирующий смартфоны, раскрыл жене клиента глаза на его измены. Об этом он рассказал в серии видео на своем аккаунте в TikTok.

Мужчина отдал мастеру по починке телефонов Мани Варде (Mani Warda) смартфон, внутри которого была записка и купюра: «Пожалуйста, скажите моей жене, что телефон не подлежит ремонту, она хочет проверить историю звонков. С меня сто долларов, спасибо».

Когда жена пришла за телефоном, Варда рассказал ей все. Он заявил, что не починил телефон и не хочет быть втянутым в семейные разборки. Женщина разозлилась и сказала, что даст ему 200 долларов, если он починит смартфон. Варда согласился и добавил, что она должна узнать всю правду.

В итоге к нему пришел муж, накричал на него, начал громить мастерскую и бросать в него разные вещи. Варда утверждает, что вызвал полицию и не пострадал.

Большинство комментаторов похвалили его за поступок, однако некоторые обвинили в нарушении «кодекса мужского братства». Последним многие ответили, что настоящие мужчины уважают женщин, а не защищают изменщиков.

Ранее сообщалось, что продавщица ювелирного магазина нашла способ сообщить жене покупателя, что ее муж ей изменяет. Она заменила подписанные первой буквой имени пакеты с украшениями для его супруги и любовницы.