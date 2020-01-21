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Болельщик попался на измене с любовницей на футбольном матче. Видео стало вирусным и заинтересовало издание Daily Star.

В воскресенье, 19 января, в Эквадоре состоялся товарищеский матч местных команд «Барселона» и «Дельфин». Перед игрой в «Камеру поцелуев» (социальная игра, которая проходит в тайм-аутах спортивных состязаний) попал один из фанатов, который обнимал и целовал свою спутницу. Как только болельщик увидел, что на них направлены камеры, он убрал свою руку с плеча девушки, сделал невозмутимое выражение лица и уткнулся в экран сотового.

Видео разлетелось по социальным сетям, собрало миллионы просмотров и насмешило пользователей сети. «Целуешь на футбольном матче подружку, сидящую по соседству, и вдруг понимаешь, что твоему браку пришел конец», — иронизировали юзеры. Многие комментаторы сошлись во мнении, что мужчина что-то скрывает и «ведет двойную игру».

Вскоре болельщик по имени Дейви Андраде (Deyvi Andrade), попавший на видео, разместил пост в Facebook и Instagram. «Я хочу проживать эти моменты рядом с тобой. Я прошу у тебя прощения и хочу сделать это публично. Возможно, так ты сможешь простить меня. Я хочу вернуть тебя назад», — обратился он к возлюбленной, которой изменил.

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