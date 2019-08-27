Реакция мужчины на букет невесты в руках возлюбленной разозлила зрителей

dailymail.co.uk

В американском штате Огайо гость на свадьбе отрицательно покачал головой, когда его возлюбленная поймала букет невесты, и вызвал гневную реакцию у пользователей сети. Видео опубликовал таблоид Daily Mail.

Свадьба состоялась в октябре 2018 года, однако кадры с торжества обрели популярность лишь недавно. На записи видно, как невеста бросила букет незамужним подружкам. Согласно традиции, девушка, которой достались цветы, вскоре выйдет замуж.

Букет поймала брюнетка в темном платье, на что ее спутник в голубой рубашке нервно покачал головой. Оператор подчеркнул, что молодые люди находились в отношениях уже несколько лет и растили общего двухлетнего ребенка.

Пользователям сети не понравилась реакция мужчины. Некоторые иронично комментировали произошедшее на видео: «Он будто говорит: "Дьявол, только не сегодня"». «Это так отвратительно, — негодовали другие юзеры. — Я бы с ним рассталась».

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