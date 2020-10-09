Продавщица нашла способ сообщить жене покупателя о его любовнице

Продавщица ювелирного магазина нашла способ сообщить жене покупателя, что ее муж ей изменяет. Об этом она рассказала в видео на своем аккаунте в TikTok.

Зои Роу (Zoe Roe) выложила ролик в субботу, 3 октября. В тот день к ним в магазин пришел мужчина, искавший подарок для жены на десятую годовщину свадьбы. Он выбрал украшение с гравировкой «моей прекрасной супруге».

Консультант спросила его, не хочет ли он приобрести что-нибудь еще. Покупатель ответил, что жене он больше ничего покупать не будет, но хотел бы присмотреть украшение для своей девушки и оплатить его с другой кредитной карты. Он объяснил, что скоро они с любовницей будут праздновать год отношений.

Роу помогла ему выбрать еще один подарок. После этого клиент попросил ее подписать подарочные упаковки, чтобы он их не перепутал: на пакете жены букву К, так как ее зовут Кристин, а на подарке для любовницы Л, потому что ее зовут Лора. Роу решила проучить неверного мужа и специально подписала пакеты не теми буквами.

Видео набрало 7,2 миллиона просмотров и 1,8 миллиона лайков меньше чем за неделю. Комментаторы назвали поступок продавщицы проявлением женской солидарности и пошутили, что не все герои носят плащи. Некоторые пользователи TikTok обвинили Роу в том, что она лезет не в свое дело, но замужние женщины написали им в ответ, что хотели бы знать, что муж им изменяет, и похвалили автора видео.

Ранее сообщалось, что американец раскрыл измену жены благодаря установленному на ее мобильном телефоне приложению для умного вентилятора. Когда он взял смартфон, чтобы обновить приложение для фильтра устройства, на экране появилось уведомление о сообщении от любовника.