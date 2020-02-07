Изменщики завалили любовницу дорогими подарками из чувства вины

Жительница английского города Питерборо, графство Кембриджшир, похвасталась дорогими подарками от женатых любовников, полученными в преддверии Дня святого Валентина. Ее откровения опубликовало издание Daily Mail.

37-летняя Хейли Лианна (Hayley Leeanna) утверждает, что каждый февраль получает от поклонников дорогие украшения, дизайнерские часы и путевки. Среди самых ценных подарков британка называет золотую цепочку за три тысячи фунтов стерлингов от инвестора-изменщика и часы Gucci за 560 фунтов стерлингов от женатого предпринимателя.

«В феврале женатые мужчины всегда становятся щедрее и заваливают любовниц подарками, поскольку чувствуют вину за то, что должны бросить любовницу и провести праздник с женой», — объяснила британка. Она утверждает, что ее все устраивает. По ее мнению, мужчины относятся к любовницам лучше, чем к женам, и дарят им более дорогие подарки.

При этом Лианна утверждает, что все ее любовники уже изменяли женам до встречи с ней. «Меньше всего на свете я хочу разрушить чей-то брак, такого точно не произойдет», — добавила она.

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