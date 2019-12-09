Бывший профессор хотел скормить любовницу аллигаторам

В американском штате Флорида бывший профессор пытался организовать убийство пяти человек. Об этом сообщает WKMG-TV.

76-летний Гэри Бэнгстад (Gary Bangstad), отбывающий наказание за побои, рассчитывал, что исполнителем преступления станет другой заключенный. Он снабдил его схемой дома и посулил за работу четыре тысячи долларов (255 тысяч рублей) и подержанный автомобиль. Ему предстояло застрелить бывшую сожительницу Бэнгстада, ее сыновей, а также одного или двух человек, которые могут оказаться с ними. Тела убитых следовало скормить свиньям и аллигаторам.

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Заключенный рассказал о предложении сотруднику исправительного учреждения. Первоначально Бэнгстад все отрицал, однако затем объявил о раскаянии. «Я был очень-очень зол, но потом поразмыслил и опомнился», — цитирует его WCJB-TV. Ему предъявлены обвинения в пяти случаях подстрекательства к убийству.

Гэри Бэнгстад имеет ученую степень и в прошлом преподавал в колледже. С октября 2017 года он пять раз попадал в тюрьму за домашнее насилие, побои, нападение на беременную соседку и нарушение условий испытательного срока, пишет сайт Ocala News.

В 2007 году сообщалось, что 58-летний житель штата Флорида скормил аллигаторам пятилетнюю девочку и попытался задушить ее мать. Его приговорили к смертной казни.

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