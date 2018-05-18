Вымогатель пригрозил пустить в ход аллигатора

В США похититель вымогал деньги, угрожая жертве аллигатором. Об этом сообщает издание Huffington Post.

Инцидент произошел в апреле. 21-летний житель штата Коннектикут позвонил своей тете и рассказал, что его похитили и требуют за освобождение 800 долларов (50 тысяч рублей). «Они посадили на меня аллигатора и говорят, что если денег не дадут, он будет меня грызть», — добавил молодой человек.

Женщина потребовала подтверждения, что он цел и невредим. В ответ вымогатель прислал мобильное сообщение с фотографией ее племянника. На снимке он лежал в ванной вниз лицом, связанный по рукам и ногам, а на его спине скалил зубы аллигатор длиной около одного метра.

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Полиция выяснила месторасположение телефона, с которого было отправлено сообщение. Вскоре злоумышленника и его жертву обнаружили в гостиничном номере в городе Шелтон, штат Коннектикут. На лице и руке похищенного мужчины имелись ожоги, которые, по его словам, были нанесены при помощи зажигалки.

Подозреваемого обвинили в похищении человека, нападении, попытке кражи путем вымогательства, незаконном лишении свободы и других преступных деяниях. Он отказался признать свою вину. Суд рассмотрит его дело в июне.

В октябре сообщалось, что в Египте на денежной купюре нашли записку, автором которой могла быть похищенная девушка. «Меня похитили и держат в квартире, — говорилось в ней. — Мое имя Джейна Шоукэт». Полиция проверила указанный в записке адрес, но не нашла там ничего подозрительного.

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