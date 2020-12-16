Названы способы защиты смартфона от повреждений

Оптимальным способом защиты смартфона являются комбинация аксессуаров и правильное использование девайса. Об этом в эфире радио Sputnik заявила главный редактор портала о гаджетах и технологиях DGL.ru Людмила Мурзина.

По словам эксперта, обычно смартфон защищают от повреждений с помощью стекла, чехла или бампера. При этом телефоны со специальным противоударным корпусом не очень практичны и вряд ли пригодятся обычным пользователям. Современные аппараты, как правило, выпускают из трех материалов — стекла, пластика и металла. Самым практичным из них является пластик, однако смартфоны с таким корпусом не поддерживают беспроводную зарядку: «Надо выбирать смартфон исходя из того, нужна ли вам беспроводная зарядка».

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Людмила Мурзина отметила, что смартфоны из пластика не так сильно бьются, как стекло, и гораздо практичнее в ремонте. «Тем более многие сейчас делают такой пластик, что там даже и не сразу поймешь, кажется, что стекло», — подытожила журналистка.

По мнению специалиста, если в защитном стекле, чехле или бампере есть смысл, то использовать дополнительную накладку на камеру смартфона не нужно. «Обычно производители делают специальные бортики вокруг самого объектива — это не дает ему царапаться», — отметила эксперт. Мурзина рекомендовала носить с собой специальную тряпочку и время от времени протирать ею камеру устройства.

Также журналистка заявила, что зимой телефон лучше всего носить в переднем кармане. Находящийся в заднем кармане смартфон может разбиться, если упасть на него. Если же держать устройство в боковом кармане куртки, то его могут вытащить.

Ранее специалисты рассказали о правилах дезинфекции смартфона. По их словам, лучше всего использовать для этой цели изопропиловый спирт. Протирать телефон этиловым спиртом, как и перекисью водорода, нельзя, поскольку они могут повредить олеофобное покрытие экрана.