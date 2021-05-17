Перечислены правила хранения старых телефонов

При хранении старого смартфона нужно создать гаджету максимально комфортные условия. Об этом в разговоре с «Российской газетой» сообщил старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Специалист перечислил правила по хранению устройств, следование которым позволит сохранить работоспособность девайсов. В первую очередь Кузьменко рекомендовал не оставлять телефон с полностью разряженной батареей: «Аккумулятор, пролежавший долгое время полностью разряженным, уже не "воскреснет"». При этом если зарядить аппарат на 50-80 процентов, то он может много месяцев лежать без каких-либо повреждений.

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Также Сергей Кузьменко опроверг миф о том, что телефоны и другие гаджеты необходимо заряжать на 100 процентов. «В большинстве случаев используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, которые этого технически не требуют», — отметил эксперт. Однако избегать полного разряда батареи «в ноль» все же необходимо.

Заключительным советом, по словам Кузьменко, является привычка хранить устройство при комнатной температуре. Необходимо избегать мест, где температура очень высока или, наоборот, очень низкая. Также нельзя, чтобы на телефон длительное время воздействовал солнечный свет.

Летом 2020 года российские эксперты дали рекомендации по защите смартфона в жару. В частности, нельзя оставлять устройство под прямыми солнечными лучами и класть в холодильник, чтобы быстро остудить девайс. Летом особенно возрастает риск самовозгорания устройства.