Телевизоры LG сохранили лидерство в соответствующем рейтинге Роскачества. Об этом сообщается в материале на сайте организации.

Согласно актуальному исследованию, специалисты Роскачества обновили рейтинг телевизоров, добавив к нему 21 новую модель. Топ-5 лучших аппаратов возглавил телевизор LG OLED55BX6LB, который был отмечен за качественную матрицу, экран со сбалансированными и натуральными цветами, неплохую акустическую систему. В рейтинг также попали другие модели корейской корпорации: OLED65C16LA, OLED48C16LA и OLED55C16LA. Первую пятерку замыкает Philips 55OLED805, который назвали хорошей альтернативой устройствам от LG. Так или иначе, самый высокий рейтинг по версии Роскачества — 4,1 — имеет выпущенный ранее телевизор LG OLED65C9PLA.

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Также в ходе исследования были перечислены лучшие телевизоры стоимостью до 50 тысяч рублей. Здесь лидирующие позиции заняли модели Samsung UE50TU7090UXRU, LG 55UN74006LA и Samsung UE55TU7090UXRU. «Основное отставание от премиум-моделей заключается не в удобстве, а более низком качестве изображения», — заметили эксперты.

Специалисты Роскачества рассказали, что при выборе телевизора нужно сперва определиться с размером диагонали. Затем необходимо выбрать для себя подходящее разрешение экрана: «От него зависит, какое максимальное качество картинки модель будет поддерживать». Также стоит обратить внимание на тип матрицы, частоту обновления экрана, качество звука и наличие нужных разъемов.

В заключении авторы подытожили, что лучшие телевизоры имеют разрешение 4К, матрицу OLED и диагональ не менее 48 дюймов. Среди недорогих моделей тоже есть качественные устройства, однако до премиум-моделей они не дотягивают.

В середине мая специалисты Роскачества обновили рейтинг портативных колонок. Лучшим устройством в данной категории была названа колонка Sony SRS-XB43, которая получила 3,69 балла.