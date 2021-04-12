Описано будущее 8K-телевизоров

Уже через четыре года 4K-телевизоры с крупной диагональю экрана могут совсем выйти из продажи. Об этом на своем сайте сообщает аналитическое агентство Strategy Analytics.

Согласно подсчетам экспертов, к 2025 году популярность телевизоров с матрицей разрешением 8K стремительно возрастет, что вызовет рост продаж девайсов данного сегмента. По оценке специалистов, уже в 2021 году будет продано более миллиона 8K-телевизоров, к 2022 году — более четырех миллионов. К 2025 году Северная Америка и Китай окажутся ведущими регионами по темпам внедрения, около 25 миллионов домохозяйств будут иметь хотя бы один бытовой прибор с разрешением экрана 8K.

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Судя по картине, которая описывается в отчете, в 2020 году продажи 8K-телевизоров не достигли того уровня, который прогнозировали производители оборудования. Из-за пандемии коронавируса не только снизилась покупательная способность потребителей, но и были отменены многие спортивные мероприятия, например, Олимпийские игры. «Это лишило производителей возможности усилить маркетинговые сообщения, в которых они могли бы рассказать о преимуществах 8K», — объясняют аналитики Strategy Analytics. При этом цены на телевизоры остаются на достаточно высоком уровне, что мотивирует потребителей задуматься, стоит ли приобретать их в ближайшем будущем.

«Долгосрочное внедрение 8K TV в конечном итоге будет обусловлено поставками панелей и продолжающимся переходом на все большие размеры экранов», — заявил директор компании Connected Home Devices Дэвид Уоткинс (David Watkins). Производители 4K-телевизоров, скорее всего, переведут все свои производственные линии на выпуск новых телевизоров, что вызовет исчезновение из продажи моделей с разрешением, отличным от 8K. Переход на 8K начнется с очень больших телевизоров, имеющих диагональ от 70 дюймов, и закончится выпуском оборудования с диагональю 60 дюймов.

Ранее телевизоры брендов LG и Samsung возглавили рейтинг, составленный специалистами Роскачества. Выяснилось, что принцип «чем выше цена, тем лучше качество» на рынке ТВ в целом соблюдается и первые строчки рейтинга заняли самые дорогие девайсы.