LG отзовет тысячи телевизоров в России

Компания LG отзовет более четырех тысяч проданных на территории России телевизоров. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Согласно сообщению, в рамках программы будут отозваны 4009 телевизоров. Мероприятия по добровольному отзыву были согласованы между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и компаниями LG Electronics Inc. и «ЛГ Электроникс Рус».

Программа по отзыву была инициирована по причине неисправности некоторых приборов, выпущенных в 2016 и 2017 годах. В ряде девайсов наблюдались случаи перегрева, которые приводили к повреждениям платы питания или задней крышки. Это мешало нормальной работе устройств. При этом в ходе экспертизы было выявлено, что риск распространения пламени или огня за пределы телевизора отсутствует.

Производитель техники уточнил, что под отзыв подпадают телевизоры, произведенные в 2016 году — модели OLED65E6, OLED65G6, OLED77G6, в 2017 году — OLED65C7, OLED65E7, OLED65G7, в 2018 году — OLED77G7, OLED65W8, в 2019 году — OLED77C8, OLED77W8, OLED65W9, OLED77C9, OLED77W9. LG бесплатно заменит дефективные приборы.

В октябре 2020 года стало известно, что LG начала бороться с телевизорами российских потребителей, купленными неофициально. Служба поддержки LG уточнила, что в случае приобретения несертифицированного оборудования компания оставляет за собой право блокировать функцию Smart TV — частично или полностью.