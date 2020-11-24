Названы лучшие телевизоры

Телевизоры брендов LG и Samsung возглавили соответствующий рейтинг «Роскачества». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

Представители организации заметили, что впервые проводили масштабное исследование телевизоров. Специалисты протестировали 201 модель брендов LG, Phillips, Samsung, Sony и HiSense. Названные устройства тестировались по нескольким критериям, например, качество изображения, качество звука, удобство эксплуатации и Smart TV. Общий разброс цен составил от 10 830 до 299 990 рублей. Выяснилось, что принцип «чем выше цена, тем лучше качество» в целом соблюдался и первые строчки рейтинга заняли самые дорогие девайсы.

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В частности, первые три места в сводном рейтинге заняли телевизоры LG и Samsung, оцененные в диапазоне от 129 990 до 189 990 рублей. Наивысшие баллы получали девайсы с большей диагональю экрана — это правило корректно в отношении устройств с диагоналями 55-58 и 60-65 дюймов. Выяснилось, что самые последние модели по году выпуска не обязательно становились самыми лучшими по мнению экспертов. Также представители «Роскачества» уточнили, что модели с передовой технологией 8K не превосходят 4K-модели.

Дополнительно организация составила рейтинга лучших телевизоров с диагональю 40-51 дюйм по различным критериям. Например, общий топ устройств возглавил LG 50UM7500PLA 50 стоимостью 39 990 рублей, на первом месте рейтинга телевизоров по качеству изображения оказался LG 49SM8050PLC 49 стоимостью 42 990 рублей. Моделью с лучшим звуком и наиболее удобной функцией Smart TV был назван телевизор LG 49NANO816NA 49, оцененный в 52 990 рублей.

Перед началом исследования специалисты провели опрос пользователей, чтобы выяснить их предпочтения относительно данного сегмента электроники. Оказалось, что 63 процентов респондентов имеют телевизор диагональю от 40 до 51 дюйма, 62 процента чаще обращают внимание на наличие Smart TV, 31 процент — на качество изображения, 24 процента — на год выпуска продукта.