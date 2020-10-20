Раскрыты характеристики прозрачного телевизора Xiaomi

Канадский блогер Лайнус Себастиан (Linus Sebastian) продемонстрировал устройство и работу первого прозрачного телевизора от Xiaomi. Видео опубликовано на YouTube-канале Linus Tech Tips.

Автор распаковал телевизор и отметил, что девайс действительно имеет полупрозрачную матрицу, сквозь которую видны объекты в помещении. Блогер обратил внимание, что основные компоненты Mi TV Lux Transparent Edition вынесены в подставку, которая находится в нижней части конструкции. Также он указал на то, что отдельные пиксели на передней панели можно увидеть при ближайшем рассмотрении: «Получается, я потратил семь тысяч долларов на дисплей разрешением 1080 пикселей?»

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Лайнус запустил на телевизоре интерфейс Smart TV, несколько роликов, фильмы и видеоигру. По словам блогера, в целом он остался доволен качеством картинки. В частности, Себастиан нашел устройство от Xiaomi подходящим для видеоигр, так как девайс имеет довольно большую диагональ и поддерживает режим обновления изображения 120 герц.

Во время тестирования автор также обратил внимание на недостатки Mi TV Lux Transparent Edition. Например, он отметил недостаточно качественную цветопередачу изображения при рассмотрении картинки под углом и увидел на экране несколько битых пикселей. Лайнус Себастиан подчеркнул, что не ожидал наличия брака от такого дорогого телевизора.

В августе Xiaomi рассказала о деталях первого прозрачного телевизора в продуктовой линейке компании. Представитель компании отметил, что для достижения прозрачности устройства инженерам пришлось использовать особую RGBW-матрицу. Стоимость 55-дюймового телевизора с прозрачной матрицей Mi TV Lux Transparent Edition, который был представлен в середине августа, составила 49 999 юаней, или около 580 тысяч рублей.