Xiaomi выпустит прозрачный монитор

Xiaomi запланировала производство и выпуск монитора с прозрачным экраном. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на анонимные источники.

Согласно отчету, компания намерена представить прозрачный монитор в 2021 году. Менеджеры Xiaomi приняли такое решение после того, как заметили интерес потребителей к модели телевизора Mi TV Lux Transparent Edition. Новое устройство получит 27-дюймовую OLED-матрицу от Samsung. Как и в случае с прозрачным телевизором, за счет точной компоновки компонентов, расположенных в нижней части девайса, монитор получит прозрачную матрицу.

Новый аппарат будет позиционироваться как флагманский монитор сверхвысокого класса (ultra high end). Цена устройства не называется, но источники уверены, что монитор с прозрачной панелью будет стоить очень дорого.

В отчете также говорится, что Xiaomi уже отправила модель в разработку. Также компания провела переговоры с поставщиками, чтобы настроить производственную цепочку, и договорилась о дистрибуции премиального монитора.

Ранее руководитель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил, что в компании не планируют выпускать смартфон с прозрачным корпусом, подобным Mi TV Lux Transparent Edition. Телевизор Xiaomi с полупрозрачной OLED-панелью диагональю 55 дюймов был представлен в середине августа. Стоимость устройства составила 49 999 юаней или около 555 тысяч рублей.