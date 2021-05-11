Названы лучшие портативные колонки

Устройства от Sony и JBL возглавили рейтинг беспроводных колонок по версии Роскачества. Топ девайсов доступен на сайте организации.

Специалисты Роскачества обновили рейтинг беспроводных колонок, добавив в него 17 новых моделей. В результате тестирования девайсов лучшим устройством в данной категории была названа колонка Sony SRS-XB43, которая получила 3,69 балла. Гаджет похвалили за качество звука, поддержку популярных кодеков, внушительную автономность, влагозащиту и яркую подсветку. Второе и третье места остались за Fender Newport и JBL Go 3 соответственно.

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Также в рейтинг колонок за 2020 — начало 2021 года попали JBL Xtreme 3, LG Xboom Go PL7 и JBL Clip 4. «Первую пятерку нашего общего рейтинга переносных колонок составили модели четырех брендов: Sony, JBL, Fender и Audio Pro», — отметили авторы. Эксперты подчеркнули, что при выборе портативных акустических приборов не стоит полагаться исключительно на бренд.

Рейтинг лучших недорогих колонок возглавили JBL Go 3, JBL Clip 4 и LG Xboom Go PL2. Все эти гаджеты доступны на рынке менее чем за 5000 рублей. «Покупая более дорогую модель от известного производителя аудиотехники, покупатель обычно получает более высокое качество звука, большую мощность и надежность», — подытожил эксперт по аудиотехнике Александр Чечелев.

В топ-3 лучших устройств по времени автономной работы попали Sony SRS-XB43, LG Xboom Go PL7 и LG Xboom Go PL5. Например, Sony SRS-XB43 может проработать на одной зарядке до 27 часов.

В качестве вывода эксперты отметили, что при выборе колонок стоит ориентироваться на сценарии использования девайса. «Если проблема транспортировки остро не стоит, то можно подобрать более тяжелые и габаритные девайсы, которые могут дать более качественный и громкий звук», — отметили авторы.

Ранее специалисты Роскачества составили рейтинг лучших фитнес-трекеров. Топ возглавили Fitbit Charge 4, Huawei Band 4 Pro и Fitbit Charge 3.