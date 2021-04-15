Россиянам рассказали о точности фитнес-трекеров

Fitbit Charge 4 оказался лучшим фитнес-трекером по версии российских экспертов. Это следует из отчета Роскачества, опубликованного на сайте организации.

Специалисты экспертного агенства обновили рейтинг фитнес-браслетов, добавив в него пять новых моделей, и рассказали о ключевых особенностях каждого гаджета. Сразу два актуальных устройства возглавили топ Роскачества. Лучшим аппаратом данного сегмента рынка эксперты назвали Fitbit Charge 4, который получил итоговую оценку 3,93 балла. Аксессуар для спорта похвалили за универсальность, наличие всех современных датчиков для отслеживания параметров здоровья, защиту от влаги, встроенный GPS-приемник. На второй и третьей позициях рейтинга оказались Huawei Band 4 Pro и Fitbit Charge 3 соответственно.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Также в топ-5 попали Garmin Vivosport и Fitbit Inspire. «По точности показателей Fitbit Inspire 2 уступает своему более дорогому собрату», — отмечается в обзоре. Однако экспертиза Роскачества определила, что зачастую между стоимостью гаджета и точностью снимаемых им показаний нет четкой зависимости.

Лучшим недорогим браслетом в ценовом сегменте до 5000 рублей оказался Huawei Band 4 Pro. «Huawei Band 4 Pro будет выгодным и хорошим вариантом как для обычных пользователей, кому важен мониторинг здоровья и простой подсчет шагов, так и для опытных спортсменов», — отмечается в исследовании. Также в рейтинг бюджетных устройств вошли Samsung Galaxy Fit2 и Honor Band 5.

Специалисты организации заметили, что наличие GPS-приемника существенно расширяет спектр возможностей использования браслета для активности на открытом воздухе. В рейтинг лучших фитнес-трекеров с данной функцией попали Fitbit Charge 4, Huawei Band 4 Pro, Garmin Vivosport и Huawei Band 3 Pro.

«При выборе [фитнес-трекера] всегда соблюдайте баланс между точностью показателей и удобством использования», — говорится в выводе исследования. Авторы отметили, что каждое представленное на рынке устройство имеет как определенные плюсы, так и недостатки.