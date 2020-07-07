Названа ключевая особенность смартфонов 2020 года

Более половины выпущенных в 2020 году смартфонов будут иметь порт USB-C. Об этом сообщает китайское издание MyDrivers со ссылкой на исследование агентства Omdia.

В отчете говорится, что поставки разъемов USB-C для производителей телефонов в период с 2018 по 2023 год вырастут с 824 миллионов до 3,5 миллиарда штук в год. Причем упомянутый тип физического интерфейса будет ключевой особенностью не только смартфонов, но и других гаджетов. Согласно подсчетам, более половины произведенных к 2022 году электронных устройств будут иметь как минимум один порт USB-C. Кроме смартфонов, в списке были названы планшеты, компьютеры, фитнес-трекеры, аксессуары и другие девайсы.

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В период между 2019 и 2024 годами объемы поставок USB-C будут увеличиваться с ежегодным приростом 30 процентов. По оценке Omdia, стоимость производства физических интерфейсов снизилась, из-за чего распространению продуктов с USB-C на рынке будет способствовать выход недорогих гаджетов.

Аналитики агентства сообщили, что распространение устройств с единым типом разъема приветствует Еврокомиссия. Также ожидается, что с 2021 года новые iPhone будут выходить с USB-C. Среди актуальных на рынке смартфонов наиболее популярны три вида разъема — USB-C, microUSB и Lightning, использующийся в смартфонах Apple.

USB-C является принятой спецификацией Universal Serial Bus для универсального двухстороннего 24-контактного разъема. Она была опубликована некоммерческой организацией USB Implementers Forum в 2014 году. USB-C используется для подключения к периферийным устройствам, компьютерам и для зарядки гаджетов.

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