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Смерть неверным

Зачем Apple уничтожает привычные технологии

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Стив Джобс
Стив Джобс
Фото: Beck Diefenbach / Reuters

Прошел год с того момента, как Apple выпустила iPhone 7 и вместе с тем «убила» разъем для наушников. Этот ход вызвал волну негодования, но ничего не оставалось, кроме как смириться. Это далеко не первый случай, когда в Apple отказываются от технологий, которые, на их взгляд, устарели. «Лента.ру» разбиралась, чем обернулось это экстраординарное решение и чего ждать в будущем.

Как только в сети появились слухи о планах Apple избавиться от Mini-Jack, поднялась волна обсуждений. Негодованию пользователей не было предела: как теперь слушать музыку, что делать с желанием зарядить iPhone и подключить наушники, как не потерять переходник... Ни на один из этих вопросов в Apple не давали вразумительного ответа, всех поставили перед фактом. Даже Samsung начала смеяться над Apple и вот уже второй год повторяет одни и те же шутки по поводу разъема.

Однако были и сторонники такой «революции». Одни считали, что без лишнего отверстия смартфоны станут тоньше и более защищенными от воды. Другие — что это подарит новую жизнь наушникам с ЦАП и шумоподавлением, подключаемым через Lightning. Ничего этого, увы, не произошло.

В случае с iPhone 7, его размеры никак не изменились по сравнению с iPhone 6s, хотя у него уже нет Mini-Jack. Удивительно, что даже с удалением разъема для наушников расположение деталей внутри корпуса осталось почти прежним. После разборки смартфона экспертами iFixit стало понятно, что на месте разъема — пластиковая заглушка, «отвечающая за выравнивание давления внутри смартфона».

У других производителей, последовавших примеру Apple, ситуация не менее печальная. Essential Phone, Xiaomi Mi6, HTC U11 тоже лишены джека для наушников, но их создатели так и не придумали, что делать с освободившимся пространством. Разве что Moto Z получил тонкий корпус, сохранив объем аккумулятора. В итоге большинство производителей проигнорировали вызов Apple.

В качестве альтернативы было предложено три варианта: использовать переходник, покупать Lightning-наушники или же переходить на беспроводные. Каждый из них содержит больше минусов, чем плюсов.

Несмотря на то что Mini-Jack устарел (в мире инженеров Apple), iPhone 7 все равно комплектуется переходником. Это явная полумера, ведь раз уж было решено отказаться от разъема, то давайте следовать этому до конца (как поступают с MacBook Pro). Проблема кроется и в самом переходнике, потому что он ненадежный, глупо выглядит и может в любой момент потеряться. Да, в комплекте есть еще проводные EarPods с Lightning. Такое подключение ставит крест на универсальности наушников, теперь их нельзя подключать к другим телефонам или компьютерам.

К тому же Apple вовсе не нужны Lightin-наушники, поэтому и популяризовать их никто не стал. Подключение через порт зарядки действительно позволяет повысить качество звука в «затычках», оснастить их шумоподавлением и усилителем, но их стоимость исчисляется десятками тысяч рублей, что неприемлемо для рядового пользователя. Даже если сравнивать простые «затычки» с Mini-Jack и Lightning, цена на последние будет значительно выше, хотя в техническом плане они идентичны.

Остается лишь использовать беспроводные наушники, ведь Lightning-разъем необходим для зарядки. У Apple на этот счет заготовлен ответ в виде AirPods и Beats с процессором W1. Каких-то ключевых преимуществ от его существования нет, разве что энергопотребление становится более эффективным. К тому же никто не запрещает пользоваться и другими Bluetooth-наушниками.

Их ключевым недостатком остается необходимость частой подзарядки. Даже зарядка AirPods раз в четыре дня вызывает свои сложности, тем более, как и у всех беспроводных гаджетов, их аккумуляторы стареют — их жизненный цикл ограничен несколькими годами до того момента, когда аккумулятор окончательно «умрет». А это влечет за собой лишние траты, так как цена на беспроводные наушники еще выше проводных с Lightning.

Получается, что, избавившись от 3,5-миллиметрового разъема, Apple не предлагает удобных и, что самое главное, дешевых альтернатив. К тому же наличие Mini-Jack никак не препятствует использованию беспроводных и Lightning-наушников. Так пользователь просто ставится в рамки: у него забирают привычное решение и дают ему на выбор несколько одинаково неудобных.

Apple не привыкать попадать под шквал критики из-за желания «двигаться вперед». Многие сравнивают «убийство» со многими другими решениями компании, которые так или иначе повлияли на всю индустрию. К примеру, в iMac 1998 года производитель решил убрать из компьютера привод для 3,5-дюймовых дискет (которые сама же популяризовала в качестве замены 5,25-дюймовых в 1984 году).

В Apple заявили, что передачи данных по сети должно быть достаточно для всех пользователей. Тогда же Apple отказалась от интерфейсов ADB, GeoPort и SCSI и заменила их на универсальный USB. Не стоит и говорить, какую панику это вызвало: пользователи попросту не были к этому готовы.

Им вторили и журналисты, которые прочили полный провал iMac и Apple в целом. Конкуренты также насмехались над этим шагом, прямо как сейчас шутит Samsung над iPhone 7. Однако этот компьютер «пробудил» Apple после длительного затишья и стал одним из самых продаваемых компьютеров Apple. В итоге другие производители начали убирать флоппи-дисковод лишь в начале нулевых.

А позже, с выпуском первого MacBook Air, Apple запустила процесс «убийства» оптического привода в своих компьютерах. Реакция окружающих была аналогичной, но сейчас сложно встретить ноутбук со встроенным DVD-приводом. И такое происходит почти с каждым глобальным редизайном устройств.

Стоит оговориться, что тогда компанией руководил Стив Джобс и негодования из-за тех или иных решений быстро утихали. Сейчас же споры по поводу избавления от 3,5-миллиметрового разъема практически не прекращаются. Но Apple не привыкла давать задний ход принятым установкам, поэтому возвращения 3,5-миллиметрового разъема ждать не стоит.

А вот появление все большего числа смартфонов без аудиовхода рано или поздно точно наступит. Причем грозит это не только фанатам iOS, так как еще в октябре 2016 года организация USB Implementers Forum сертифицировала новый стандарт, который позволяет выводить звук через порт USB Type-C. Он дает возможность использовать порт USB Type-C для подключения аудиоустройств, что повлечет за собой отказ от Mini-Jack. Поэтому все, что остается пользователям, – ждать наступления этой «революции» и уже присматриваться к беспроводным наушникам.

Влад Массино

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