Россиянам назвали способ избавиться от телефонного спама

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков назвал несколько способов избавиться от телефонного спама. Советы, которые он дал россиянам, публикует «Комсомольская правда».

Комментируя предложение добавлять такие номера в черный список, Кусков отметил, что эта мера не избавит от спама полностью. «Внесли один номер в черный список. Немного сократили обстрел. Но пули в вашу сторону так и будут лететь. Вам просто будут звонить с других номеров», — отметил он.

Кусков также поставил под сомнение эффективность популярного метода, суть которого в том, чтобы просто не брать трубку. По мнению эксперта, из-за этого можно пропустить важный звонок от курьера, потенциального клиента или потенциального работодателя.

«Я всем предлагаю ставить определитель номера. В большинстве случаев он показывает, что это спам-звонок. И хотя это не стопроцентная защита, многие звонки эта система отсортирует», — порекомендовал Кусков.

Эксперт также посоветовал тем, кто получал нежелательные звонки, оставлять обратную связь и писать о том, кому принадлежит номер, в приложении собственного сотового оператора или на профильных ресурсах в сети. В таком случае определитель сможет идентифицировать этот телефон, когда с него будут звонить другим людям.

Ранее заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский дал несколько советов о том, как отвадить телефонных мошенников. В частности, он порекомендовал не вступать в диалог со злоумышленниками и принять несколько мер, которые минимизировали бы их возможности дозвониться.