Мошенники из «службы безопасности банка» попались с миллионами рублей

В Санкт-Петербурге задержали 13 телефонных мошенников. У них изъяли 14 миллионов рублей и дорогой автомобиль марки «Мерседес». Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, подозреваемые звонили гражданам и представлялись сотрудниками службы безопасности определенного банка.

Уточняется, что денежные средства они хранили в российской и иностранной валюте. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в их офисе телефоны и банковские карты.

Ранее сообщалось, что суд в Омске вынес приговор организаторам подпольного банка. Их обвинили в незаконном обналичивании более 200 миллионов рублей и ряде других преступлений. Теневая организация вела свою деятельность с 2014 по 2017 год. Организатора группы Станислава Мацелевича приговорили к 9,5 года лишения свободы.