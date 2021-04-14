Организаторы подпольного банка выдали себя полиции доставкой пиццы в офис

Суд в Омске вынес приговор организаторам подпольного банка. Они обвиняются в незаконном обналичивании более 200 миллионов рублей и ряде других преступлений. Об этом в среду, 14 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

Теневая организация вела свою деятельность с 2014-го по 2017 год. Организатора группы Станислава Мацелевича приговорили к 9,5 года лишения свободы. Он также обвиняется в хищении 600 миллионов рублей у «Страховой инвестиционной компании». Кроме того, восьмерых участников группы приговорили к непродолжительным срокам в колонии или условному наказанию.

Они предоставляли услуги по транзиту, инкассации, а также обналичиванию денег, взимая комиссию около 3,5 процента. Одно из подразделений занималось выдачей денег и платежами, второе создавало фиктивные документы, где платежи обосновывались платой за выполненные работы. Сотрудники хорошо конспирировались: меняли такси, когда ехали на работу, и не задерживались долго в одном офисе.

Однако один из работников заказал в офис пиццу. Оказалось, что его телефон прослушивали по санкции суда, о чем он забыл. Затем в офисах и на квартирах сообщников прошли обыски.

По данным следствия, злоумышленники совершили транзакции на сумму более 9,2 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 («Нелегальная банковская деятельность»), а также статье 173.1 («Создание подставных фирм») УК РФ.