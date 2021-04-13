Бывший полковник-миллиардер из ФСБ выплатит 600 миллионов рублей потерпевшим

Бывший начальник отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в коррупции, в ходе судебного заседания дал согласие выплатить потерпевшим компенсацию в 600 миллионов рублей. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство РИА Новости, общая сумма исков к бывшему сотруднику силового ведомства возросла до 19,5 миллиарда рублей.

5 апреля сообщалось, что потерпевшие попросили взыскать с Черкалина 16,5 миллиарда рублей.

Ранее Черкалин признался в получении взятки в размере 850 тысяч долларов и заключил сделку со следствием.

По делу о коррупции в апреле 2019 года в Москве задержали троих сотрудников «банковского» отдела ФСБ. У них было изъято 12 миллиардов рублей. Полковники спецслужб обвиняются в мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина на 500 миллионов рублей. Черкалину также вменяется получение 850 тысяч долларов от банкира за общее покровительство.