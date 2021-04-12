Женщина по ошибке получила 93 миллиона рублей и отказалась их возвращать

Жительница американского города Новый Орлеан отказалась возвращать 1,2 миллиона долларов (93 миллиона рублей), которые по ошибке зачислили на ее брокерский счет, и была арестована. Об этом сообщает издание Unilad.

В среду, 7 апреля, 33-летнюю Келин Спадони (Kelyn Spadoni), работающую диспетчером в офисе шерифа, арестовали по обвинению в краже более 25 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей), банковском мошенничестве и незаконном переводе денежных средств.

Преступления, предположительно, были совершены после того, как финансовые службы случайно перевели на ее счет более 1,2 миллиона долларов (93 миллиона рублей) вместо предназначавшихся ей 82 долларов (6,3 тысячи рублей).

Представители властей утверждают, что американка незамедлительно перевела деньги на другой банковский счет. Часть полученных средств она якобы потратила на покупку нового автомобиля и дома.

Когда банк осознал ошибку и попытался истребовать деньги обратно, запрос был отклонен, так как денег на счете уже не было.

После ареста Спадони уволили с работы. Представитель офиса шерифа капитан Джейсон Риварде (Jason Rivarde) заявил: «Это не ее деньги. Она не имела права распоряжаться ими. Даже если ей зачислили их, это была бухгалтерская ошибка».

Женщине предъявляются и другие обвинения за то, что она проигнорировала запрос финансовой компании на возврат денег.

Во вторник, 6 апреля, компания подала на женщину в суд. Представители организации утверждают, что предприняли несколько попыток связаться со Спадони в течение нескольких недель, но она не ответила ни на одну из них.

К настоящему моменту детективам удалось обнаружить около 75 процентов переведенной ей суммы. Остальное женщина успела потратить.

Ранее сообщалось, что суд обязал сотрудницу магазина из американского поселка Дойлстаун, штат Пенсильвания, вернуть выигрышный лотерейный билет, так как он принадлежит супермаркету, где был напечатан. Она нашла его среди напечатанных магазином по ошибке квитанций после того, как были объявлены результаты розыгрыша.