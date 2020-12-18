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Женщине пришлось вернуть выигрышный лотерейный билет на 304 миллиона рублей

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Фото: Globallookpress.com

Суд обязал сотрудницу магазина из американского поселка Дойлстаун, штат Пенсильвания, вернуть выигрышный лотерейный билет, так как он принадлежит супермаркету, где был напечатан. Об этом сообщает издание Newsweek.

21 марта 2019 года Беверли Зельцер (Beverlie Seltzer), работавшая в магазине Acme, вышла на смену и уже после того, как были объявлены результаты розыгрыша, просмотрела стопку напечатанных магазином по ошибке квитанций. Среди них продавщица обнаружила счастливый билет на сумму 4,15 миллиона долларов (304 миллиона рублей).

Тогда Зельцер провела через кассу другой билет, за который заплатила 10 долларов (733 рубля, и вместо него присвоила себе выигрышный билет. На записи с камеры наблюдения видно, как американка забирает билет с собой. Она попыталась получить выигрыш, однако во время проверки администрация лотереи обнаружила подлог и отказалась выплачивать деньги. В надежде все же завладеть кушем продавщица подала иск в суд.

Во вторник, 15 декабря 2020 года, по делу Зельцер прошло судебное заседание. В ходе слушаний судья Мэри Джейн Боус (Mary Jane Bowes) отметила, что Зельцер неправомерно завладела билетом и обязала ее вернуть его. «Магазин Acme стал владельцем выигрышного билета, как только он был напечатан», — постановила судья.

По правилам лотереи, магазины должны платить комиссию за напечатанные по ошибке билеты, однако в случае выигрыша могут получить призовые деньги.

Ранее сообщалось, что штукатур из английского города Лестер, графство Лестершир, целый год играл в лотерею с одними и теми же числами, но в день, когда они оказались выигрышными, его девушка тайно вписала в билет другие номера. После этого они поссорились и не спали всю ночь из-за огорчения.

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