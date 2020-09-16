Нарушитель порядка сбежал от патрульных и оставил им выигрышный лотерейный билет

Полиция американского округа Чероки, штат Джорджия, разыскивает сбежавшего нарушителя порядка, который сорвал джекпот в лотерею. Об этом сообщает портал UPI.

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Инцидент произошел в понедельник, 14 сентября, в городе Кантон. Согласно полицейскому отчету, патрульные остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Тот припарковался, выбежал из машины и скрылся в неизвестном направлении.

При обыске автомобиля полицейские обнаружили, что нарушитель оставил в салоне выигрышный лотерейный билет на 100 долларов (7,5 тысячи рублей). «Вы можете забрать свой билет, он будет ждать вас здесь, — написали полицейские в Facebook. — Кстати, примите наши поздравления».

Публикация с выигрышным билетом стала вирусной и собрала сотни лайков и комментариев, а также почти две тысячи репостов.

В июле сообщалось, что житель канадского города Су-Сент-Мари, провинция Онтарио, сорвал джекпот в лотерею после того, как забрал у друга свою куртку. В кармане лежал лотерейный билет, который принес неожиданное богатство.



