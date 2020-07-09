Электрик забрал у друга свою куртку и разбогател

Житель канадского города Су-Сент-Мари, провинция Онтарио, сорвал джекпот в лотерею после того, как забрал у друга свою куртку. Об этом сообщает сайт The Sault Star.

69-летний электрик на пенсии Жозе Лима (Jose Lima) узнал, что сорвал джекпот в 100 тысяч канадских долларов (5,3 миллиона рублей), когда друг вернул ему куртку. В ней лежал выигрышный лотерейный билет, который был куплен еще в сентябре.

Часть призовых денег Лима потратил на покупку участка для загородного отдыха и поездок на лодке. «Я чувствую себя замечательно. Это то, что происходит раз в жизни, если вообще происходит», — отметил победитель.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина едва не лишился богатства в сотни тысяч долларов из-за своей забывчивости. Он купил лотерейный билет, положил его на сиденье своего грузовика и забыл на время введенной из-за пандемии самоизоляции.

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