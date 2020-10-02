Женщина лишилась выигрыша в лотерею из-за потерянного почтой письма

Жительница Флориды Сью Берджесс (Sue Burgess) лишилась выигрыша в лотерею из-за потерянного почтой письма с лотерейным билетом. Об этом сообщает Associated Press.

В конце июля Берджесс выиграла тысячу долларов (около 80 тысяч рублей). Чтобы получить деньги, билет следовало бросить в специальный ящик в местном филиале лотереи или отправить по почте в штаб-квартиру в городе Таллахасси. Поскольку из-за коронавирусной пандемии местный филиал не работал, женщина воспользовалась вторым вариантом и выслала билет заказным письмом.

Согласно информации на сайте почты, утром 12 августа отправление достигло отделения почты в Таллахасси, но на этом его следы теряются. Организаторы лотереи утверждают, что билет так и не пришел, поэтому они не могут выплатить выигрыш. По их совету Берджесс обратилась на почту, но получила лишь извинения и обещание, что будет проведено расследование.

По условиям лотереи, невыплаченный выигрыш переходит другому участнику, однако в данном случае организаторы готовы пойти на уступки. Если письмо Берджесс найдется, и штамп подтвердит, что задержка произошла не по ее вине, то она получит свою тысячу долларов.

В 2018 году сообщалось об американце, купившем по ошибке не те лотерейные билеты и выигравшем по ним 703,6 тысячи долларов (46 миллионов рублей). Выигрыш мужчина планировал потратить на ремонт дома.