Три брата 40 лет играли в лотерею с одними и теми же числами и сорвали джекпот

Три брата из Австралии 40 лет использовали одни и те же числа при игре в лотерею и сорвали джекпот. Об этом сообщает Daily Mail.

Один из братьев, который живет в австралийском городе Ричмонд, штат Виктория, рассказал, что семья участвует в лотерее каждую неделю. Они получили один из десяти первых призов в результате розыгрыша, прошедшего в субботу, 26 сентября.

«Я не помню, почему мы выбрали именно эти числа. Это было 40 лет назад. Каждый из нас записал числа и выбрал билет для игры. С тех пор мы постоянно участвовали в лотерее», — сказал он.

Австралиец потратил десять минут, перепроверяя, действительно ли он и его братья стали победителями. «Я просто хотел убедиться, что это правда, прежде чем сообщить остальным», — пояснил он. Братья выиграли 511 тысяч австралийских долларов (28,9 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Морнингтон, штат Виктория, несколько десятилетий вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и наконец выиграл крупную денежную сумму. Он регулярно играл в лотерею более 30 лет.