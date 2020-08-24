Семья 50 лет играла в лотерею одними и теми же числами и впервые сорвала джекпот

Житель австралийского города Ред-Хилл, штат Квинсленд, сорвал джекпот благодаря числам, которые его семья вписывала в лотерейные билеты более 50 лет. Об этом сообщает издание UPI

Победитель рассказал, что приобрел билет к розыгрышу, который состоялся в понедельник, 17 августа. Он вписал туда те числа, которыми его семья играла в лотерею на протяжение 50 лет. Впервые за все это время эти номера оказались выигрышными.

«Это некоторые даты рождения членов семьи и другие числа», — объяснил везучий австралиец.

Выигрыш составил более 700 тысяч австралийских долларов (37,5 миллиона рублей). Победитель не уточняет, на что потратит эти деньги.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Рокгемптон, штат Квинсленд, сорвал джекпот более чем в 300 тысяч австралийских долларов (16 миллионов рублей), вписав в лотерейный билет те же числа, которыми играл в лотерею 40 лет. Он и его жена планируют потратить выигрыш на новый дом и путешествия.