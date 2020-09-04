Мужчина 30 лет играл в лотерею одними и теми же числами и наконец сорвал джекпот

Житель австралийского города Морнингтон, штат Виктория, несколько десятилетий вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и наконец выиграл крупную денежную сумму. Об этом сообщает издание UPI.

Австралиец, который предпочел остаться анонимным, более 30 лет регулярно играл в лотерею. В очередной раз он решил поучаствовать в розыгрыше, который состоялся в субботу, 29 августа. В результате благодаря тем же числам, что и всегда, мужчина сорвал джекпот в 407,4 тысячи австралийских долларов (22,4 миллиона рублей).

«Это не какие-то необычные числа. Я просто привык к ним и не мог их поменять. Вот так я и выиграл», — рассказал он.

Победитель уже планирует, как потратит свой выигрыш. «Я начну с выплаты ипотеки, куплю новую машину и помогу детям. Надеюсь, мы сможем также отправиться в путешествие», — пояснил счастливчик. Он подчеркнул, что приз позволит ему выйти на пенсию досрочно.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Ред-Хилл, штат Квинсленд, сорвал джекпот благодаря числам, которые его семья вписывала в лотерейные билеты более 50 лет. Впервые за все это время эти номера оказались выигрышными.