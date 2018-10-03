Игрок перепутал лотерейные билеты и разбогател

В американском городе Эвансвилл, штат Индиана, мужчина по ошибке купил не те лотерейные билеты и выиграл по ним более 700 тысяч долларов. Об этом сообщает UPI.

Перед розыгрышем Mega Millions Герби Шихорн (Herby Shehorn) заехал в магазин за лотерейными билетами. Он заплатил 10 долларов, вернулся домой и лишь после этого заметил, что получил билеты другой лотереи. Мужчина подозревает, что либо он сам оговорился, либо продавец все напутал.

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Ошибочные билеты принесли Шихорну 703 588 долларов (46 миллионов рублей). Узнав о выигрыше, мужчина вернулся в магазин с благодарностью. «На следующее утро вхожу туда и говорю: "Как же я рад, что вы напортачили!"», — рассказал он.

Шихорн планирует заплатить налог с выигрыша, а остаток денег потратить на ремонт в доме.

В августе сообщалось, что жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) много лет отмечала в лотерейном билете приснившиеся ей числа и выиграла миллион долларов.

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