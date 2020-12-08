Мужчина лишился 100 миллионов рублей из-за тайного поступка его девушки

Штукатур из английского города Лестер, графство Лестершир, целый год играл в лотерею с одними и теми же числами, но в день, когда они оказались выигрышными, его девушка тайно вписала в билет другие номера. Как сообщает Daily Mirror, он лишился выигрыша в миллион фунтов стерлингов (около 100 миллионов рублей).

32-летний Джейкоб Саймон (Jacob Simon) не пропускал ни одного розыгрыша Lucky Dip в лотерее EuroMillions. Каждый раз он играл с основными номерами 14, 20, 27, 34, 38 и дополнительными — 2 и 11.

В течение года эта комбинация не принесла ему ни пенни, и его возлюбленная, 29-летняя Шантель Авосса (Chantelle Avossa), вместе с которой Саймон растит их трехлетнего ребенка, тайно изменила номера во время очередного розыгрыша в пятницу, 4 декабря.

Авосса проверила результаты розыгрыша, увидела, что шесть из семи их чисел совпали, и честно призналась во всем партнеру. «Ты меня убьешь. Наши цифры оказались выигрышными, но я изменила комбинацию», — сказала она штукатуру. После этого они поссорились и не спали всю ночь из-за огорчения. Британец признался, что «чувствует себя паршиво».

Комбинация Саймона могла бы принести ему 1,07 миллиона фунтов стерлингов (104,7 миллиона рублей). Шансы угадать шесть из семи чисел составляют примерно один к семи миллионам.

Ранее сообщалось, что американец купил лотерейный билет, хотя его жена просила не тратить на это деньги. Импульсивный поступок принес ему полмиллиона долларов (36,6 миллиона рублей по текущему курсу).