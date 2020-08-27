Мужчина получил 150 тысяч долларов из-за ошибки банка

Житель американского города Кристал, штат Миннесота, неожиданно получил 150 тысяч долларов (11,3 миллиона рублей) на свой счет из-за банковской ошибки. Деньги предназначались малому бизнесу, сообщает UPI.

Заметив странный перевод, 73-летний Томас Фалинг решил, что сотрудники Sunrise Bank в скором времени свяжутся с ним и все исправят. Однако через две недели сумма все еще находилась на счете, и мужчина сам позвонил в финансовую организацию.

Выяснилось, что Томас получил деньги по программе защиты зарплат, созданной для поддержки малого бизнеса во время кризиса из-за пандемии COVID-19.

Теперь банк исправил ошибку, а мужчина шутит, что думал забрать деньги и сбежать в Мексику. «Я был бы не против получить 150 тысяч долларов, но не за счет малого бизнеса, который без них мог бы обанкротиться», — рассказал Томас Фалинг.

Ранее сообщалось, что житель штата Массачусетс из-за банковской ошибки стал миллиардером на 15 минут. Психиатр Блез Агирре обнаружил на своем счете 2,45 миллиарда долларов (181,2 миллиарда рублей). Оказалось, что это был сбой отображения средств.