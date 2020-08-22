Мужчина из-за банковской ошибки стал миллиардером на 15 минут

В американском штате Массачусетс психиатр Блез Агирре, являющийся клиентом Bank of America, неожиданно стал миллиардером из-за ошибки банка. Об этом сообщает Bloomberg.

Агирре открыл свой счет и заметил, что на нем лежит 2,45 миллиарда долларов (больше 181 миллиарда рублей). Мужчина повторно проверил сумму в мобильном приложении и на сайте финансовой организации, но ничего не изменилось.

Американец предположил, что сотрудники Bank of America самостоятельно заметят ошибки в переводе, но потом все же решил позвонить менеджеру по работе с клиентами, чтобы узнать о таинственных деньгах. «Это была ошибка с отображением и ничего более. Она была исправлена», — рассказал представитель финансовой организации Билл Холдин.

Агирре позже написал в своем Twitter, что это были его «15 минут безумного богатства».

В июле сообщалось, что в американском городе Истпойнт, штат Мичиган, ошибка кассира на заправочной станции сделала покупателя долларовым миллионером. 57-летний местный житель попросил билет мгновенной лотереи Lucky 7 за десять долларов (около 700 рублей) и внезапно разбогател на два миллиона долларов (142,5 миллиона рублей).