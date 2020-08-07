Сдутая шина автомобиля сделала мужчину миллионером

Сдутая шина автомобиля помогла жителю США сорвать джекпот в лотерее. Об этом сообщает UPI.

Житель американского штата Мичиган ехал по трассе и заметил, что одна из шин его автомобиля сдулась. Тогда мужчина решил остановиться на ближайшей заправке, чтобы устранить поломку. «Когда я накачал колесо, я купил себе бутерброд и лотерейный билет в местном магазине», — рассказал он.

Мужчина признался, что очень волновался, пока стирал защитный слой с билета. Когда американец понял, что сорвал джекпот, он решил потратить выигранный миллион долларов (около 74 миллионов рублей) на оплату долгов и помощь семье.

Ранее сообщалось о жителе американского штата Южная Каролина, который ослушался жену и сорвал джекпот. Супруга отговаривала его от покупки лотерейного билета, но он все же решил испытать удачу и стал обладателем главного приза.