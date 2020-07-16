Ошибка кассира сделала покупателя долларовым миллионером

В американском городе Истпойнт, штат Мичиган, ошибка кассира на заправочной станции сделала покупателя долларовым миллионером. Об этом сообщает портал wane.com.

57-летний американец, пожелавший сохранить анонимность, заехал на заправку, чтобы подкачать колесо. Он заплатил за услугу и на сдачу попросил билет мгновенной лотереи Lucky 7 за десять долларов (около 700 рублей).

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«Кассир ошибся и дал мне билет за 20 долларов, — вспоминает мужчина. — Он предложил заменить билет на другой, но что-то подсказало мне оставить этот. Как я рад, что поступил именно так!» В результате он сорвал куш в два миллиона долларов (142,5 миллиона рублей).

Победитель отказался получать миллионный приз в виде ежемесячных выплат и забрал выигрыш целиком. После вычета налогов ему досталась сумма в 1,3 миллиона долларов (92,6 миллиона рублей). Американец не уточнил, на что он планирует потратить деньги.

Ранее сообщалось, что престарелый житель канадской деревни Комбермер, провинция Онтарио, разбогател благодаря ошибке кассирши. 82-летний Майкл Батт (Michael Butt) попросил в магазине лотерейный билет Lotto 6/49, однако продавец случайно распечатала билет Lotto Max.