Американские полицейские арестовали курьера и доставили пиццу вместо него

Полицейский из американского штата Калифорния арестовал при проверке водительских прав курьера, развозившего пиццу, после чего сам отправил его заказ клиентам. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на местный департамент полиции.

Офицер по фамилии Дэйтил проверил документы у нарушителя правил дорожного движения и обнаружил, что на его арест выписан ордер — курьера подозревают в тяжких преступлениях. Страж порядка арестовал водителя и доставил его в участок. При этом он обратил внимание на то, что тот вез доставку клиентам пиццерии.

Дейтил забрал пиццу и передал ее другому офицеру по фамилии Маккарти, и тот отвез ее по назначенному адресу. В департаменте в шутку отметили, что брать чаевые, причитающиеся доставщикам, полицейский не стал.

Fox News в целом поддерживает позитивное отношение к полицейским в стране. На фоне смерти чернокожего преступника Джорджа Флойда во время жесткого задержания в 2020 году в США разгорелись протесты против полицейской жестокости. Протестующие считают, что правоохранители проявляют необоснованную жестокость именно к афроамериканцам.

Такой взгляд на ситуацию касается и случаев, когда полицейские выполняли все предписанные инструкцией действия. В частности, очередной виток демонстраций летом 2020-го начался после того, как чернокожий мужчина напал на задерживавших его офицеров, выхватив у одного из них электрошокер, и был застрелен. В знак протеста местные полицейские устроили забастовку.