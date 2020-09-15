Спортсменов в США отстранили от соревнований за поддержку полиции и пожарных

Два игрока в американский футбол были отстранены от соревнований в США после того, как выбежали на поле с флагами в поддержку полицейских и пожарных. Об этом сообщает Fox 19.

Инцидент произошел в составе университетской команды Little Miami. На опубликованных кадрах видно, как два игрока, Брэди Уильямс (Brady Williams) и Джаред Бентли (Jared Bentley), совершают пробежку с флагами. Один из них — с тонкой синей линией, считается знаком поддержки полиции, другой — флаг с тонкой красной линией — используют для поддержки пожарных.

Известно, что руководство университета просило игроков отказаться от акции в память сотрудников, погибших 11 сентября 2001 года во время терактов, так как акция не получила разрешения местных властей. Несмотря на эту просьбу, Уильямс и Бентли решили поступить по-своему. После их действий университет отстранил спортсменов от соревнований футбольной команды. На данный момент неизвестно, как долго продлится дисквалификация игроков.

«Тонкая синяя линия» — символ, которые используются правоохранительными органами во многих странах мира. Он напоминает о роли правоохранительных органов как институте, разделяющем порядок и анархию.

В десятках городов США и других стран мира с конца мая проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который умер после грубого ареста. В ряде случаев протесты заканчивались беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

На фоне протестов президент США Дональд Трамп решил подписать исполнительный указ, целью которого станет реформа полиции. Она будет направлена на то, чтобы мотивировать полицейские департаменты использовать современные стандарты в области применения силы.