90-летняя женщина отдала телефонным мошенникам 32 миллиона долларов

В Гонконге 90-летняя женщина отдала телефонным мошенникам, представившимся китайскими чиновниками, 32 миллиона долларов. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Злоумышленники притворились сотрудниками органов общественной безопасности Китая и сообщили пожилой миллионерше, что ее личные данные якобы были использованы для совершения преступлений на территории материкового Китая. Мошенники попросили женщину перевести свои средства на банковские счета, которые якобы принадлежали следователям, чтобы те могли проверить происхождение ее имущества.

Инцидент стал самым крупным случаем телефонного мошенничества, зафиксированного в Гонконге. Сообщается, что полицейские арестовали 19-летнего студента по обвинению в причастности к преступлению. Им также удалось заморозить банковские счета, на которых оставалось 1,16 миллиона долларов — злоумышленникам удалось вывести остальные средства.

В конце марта сообщалось, что группа вооруженных людей, переодетых в полицейских, ограбила колумбийскую конференцию католических епископов в Боготе. Злоумышленники связали охрану, заткнули рты всем участникам конференции и заперли их в одной из комнат. После этого мошенники украли из сейфа около 55 миллионов песо (15 тысяч долларов) и скрылись на четырех автомобилях.