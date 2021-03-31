Переодетые в полицейских мошенники ограбили епископов

Группа вооруженных людей, переодетых в полицейских, ограбила колумбийскую конференцию католических епископов в Боготе. Об этом сообщил директор криминальных расследований колумбийской полиции Фернандо Мурильо Оррего, передает РИА Новости.

По информации правоохранителей, нападающих было от восьми до десяти человек. Притворяясь полицейскими, они проникли в религиозное учреждение, связали охрану, заткнули рты всем участникам конференции и заперли их в одной из комнат. После этого мошенники украли из сейфа около 55 миллионов песо (15 тысяч долларов) и скрылись на четырех автомобилях.

Полиция считает, что преступление было заранее спланировано. Они назначили награду в размере 5,5 тысячи долларов за помощь в поимке злоумышленников. Ограбленные епископы заявили, что верят «в милость Бога и эффективную работу властей» в прояснении фактов произошедшего.

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