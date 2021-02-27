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Российские дети-«единороги» напали на ювелирный магазин

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Кадр: @jenya_moon / Instagram

В Южно-Сахалинске дети в костюмах единорогов напали на местный ювелирный магазин и разбили витрины. Об этом в сторис на своей странице в социальной сети Instagram рассказала сотрудница торговой точки.

По словам женщины, российские дети с камерами в руках забежали в магазин и ударили молотком по витрине, после чего проскользнули мимо охраны и скрылись. «Мы вообще ничего не поняли, но это вообще что-то неадекватное. <...> Вроде ничего не похитили», — рассказала она. Продавец погналась за одним из напавших, но поймать ребенка ей не удалось. Сотрудницы предположили, что дети снимали видео для Tik Tok.

Руководство магазина обратилось в полицию, правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее вор в бело-розовом костюме единорога ограбил магазин в Балтиморе, штат Мэриленд, после чего скрылся на автомобиле вместе с сообщником. Задержать преступников удалось благодаря тому, что они попали в серьезное ДТП. Мужчины выехали на встречную полосу, после чего их автомобиль врезался в несколько препятствий и остановился после удара о дерево.

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